LIVE Musetti-Samuel, ATP Stoccolma 2026 in DIRETTA: ancora due partite, poi l’esordio dell’azzurro

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14.42 Al posto del derby argentino tra Etcheverry e Tirante, sul Campo Centrale si giocherà il match tra Arthur Rinderknech e Miomir Kecmanović, che si sfideranno non prima delle 15.30.

14.40 Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport, si è appena concluso il match tra Alex Michelsen e Juan Manuel Cerundolo, con la vittoria dello statunitense per 6-3, 6-2. Con il ritiro di Etcheverry (e di conseguenza il successo di Tirante), il prossimo appuntamento è fissato per le ore 18.00 circa, con l’incontro tra Rune e Bergs, che precederà l’esordio di Musetti nella capitale svedese.

Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Lorenzo Musetti e Toby Samuel, che si sfideranno per conquistare un posto nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Stoccolma. Il toscano vuole chiudere in bellezza l’anno nel circuito, così da arrivare nelle migliori condizioni possibili alle Finals di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 23 al 29 novembre. Sulla sua strada il britannico, da poco entrato nei primi 100 del ranking ATP.

In seguito alla vittoria dell’ATP 250 di Lione, l’azzurro ha preso parte a un altalenante Masters 1000 di Parigi: dopo una straordinaria vittoria al secondo turno per 7-6 (5), 6-2 contro il neo numero 1 al mondo Alexander Zverev, il suo percorso si è interrotto al turno successivo per mano del padrone di casa Luca Van Assche. In un match equilibrato, finito 5-7, 6-3, 4-6, Musetti, che a fine partita ha dichiarato di non essere riuscito a giocare con tranquillità, non ha sfruttato due palle break che gli avrebbero permesso di andare a servire per il match, subendo poi il break del francese nel game successivo. Nonostante la sconfitta, da segnalare la buona prova al servizio del toscano, che ha realizzato 10 ace e conquistato 39 punti su 55 con la prima

Samuel ha raggiunto il tabellone principale dopo aver superato nelle qualificazioni lo svedese Karl Friberg e soprattutto il francese Adrian Mannarino. Al primo turno ha affrontato la wildcard Leo Borg, battendo il figlio del leggendario Bjorn per 6-3, 6-2. Il britannico, dopo aver subito il break in apertura dal padrone di casa, è riuscito a prendere il controllo del match grazie ad una buona prestazione con il servizio, vincendo 33 punti (di cui 4 ace) su 46. Da sottolineare anche il gran numero di gratuiti: sono stati ben 21 gli errori non forzati di Samuel.

Alla luce degli ultimi risultati, culminati con il trionfo a Lione, Musetti parte ampiamente con i favori del pronostico. L’azzurro però dovrà stare attento ai turni di battuta dell’avversario: grazie ai suoi 191 centimetri il britannico può essere particolarmente insidioso con il servizio. Tra Musetti e Samuel non ci sono precedenti: dunque quello di oggi sarà il primo confronto in carriera tra i due.

Il match tra Musetti-Samuel si giocherà sul Campo Centrale e sarà il quarto dalle 13.00 dopo Michelsen-J. Cerundolo, Etcheverry-Tirante (non prima delle 14.30) e Rune-Bergs (non prima delle 18.00). Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la Diretta Live testuale qui su OA Sport. Vi aspettiamo!