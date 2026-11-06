Nuovo appuntamento con Waterpolo Preview, dedicato alla sesta giornata del girone di andata della Serie A1 maschile di pallanuoto.
Il big match si disputa alla piscina Sciorba di Genova, dove la Pro Recco, capolista a punteggio pieno, affronta la Pallanuoto Trieste dell’ex Willy Molina. Un confronto di grande interesse tra due formazioni ambiziose, chiamate a misurarsi in una delle sfide più attese del turno.
Fari puntati anche sulla piscina Mario Ravera, dove il Telimar cerca il primo successo stagionale contro la neopromossa Chiavari Nuoto. Dopo la beffarda sconfitta interna dell’ultima giornata, la formazione siciliana vuole cancellare lo zero dalla classifica e raccogliere i primi punti del proprio campionato.
Il portiere Rocco Valle analizza il momento della squadra allenata da Ivano Quartuccio, soffermandosi sul lavoro necessario per consolidare un gruppo profondamente rinnovato. Spazio anche alla presentazione della difficile trasferta contro il Chiavari di Gabriele Luccianti e alle possibili chiavi della partita.
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