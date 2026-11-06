Basket, Peppe Poeta non è più l’allenatore dell’Olimpia Milano: definito il traghettatore per il prossimo impegno

Cambio della guardia sulla panchina dell’Olimpia Milano: la squadra di basket meneghina ha annunciato l’esonero del tecnico Peppe Poeta, che paga un pessimo inizio di stagione in Eurolega, con una sola vittoria a fronte di ben nove sconfitte. Poeta ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana alla guida del sodalizio lombardo.

L’annuncio ufficiale: “La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver sollevato Peppe Poeta dall’incarico di capo allenatore della prima squadra. L’Olimpia e la sua proprietà desiderano ringraziare Peppe per l’impegno, la dedizione e l’entusiasmo con cui ha svolto il proprio lavoro prima da assistente e poi da capo allenatore, ruolo nel quale ha conquistato uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa“.

Non viene reso noto il nome del sostituto, anche se le indiscrezioni parlano di Luca Banchi, ma soltanto del traghettatore per la prossima partita di campionato: “A Peppe vanno i migliori auguri per il suo futuro personale e professionale. La squadra è stata affidata ad interim a Coach Marco Ramondino che la guiderà nella partita di domenica prossima“.

L’ANNUNCIO UFFICIALE