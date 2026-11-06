Franco Bragagna è l’ospite della nuova puntata di Sprint Zone, condotta da Ferdinando Savarese.

Una voce inconfondibile, capace di raccontare con competenza, passione e memoria storica l’atletica leggera e tanti altri grandi eventi sportivi. In questa intervista, il “Re dei telecronisti” traccia il bilancio di una stagione particolarmente positiva per il movimento italiano, ripercorrendone i risultati e i momenti più significativi attraverso la sua consueta analisi dettagliata.

Spazio anche alle prospettive dell’atletica azzurra e ai prossimi appuntamenti internazionali, con uno sguardo rivolto agli atleti emergenti, ai campioni affermati e alle sfide che attendono lo sport italiano.

Franco Bragagna racconta inoltre la nuova fase della propria carriera dopo l’uscita dalla Rai, anticipando alcuni dei programmi professionali che lo vedranno sempre più impegnato nei prossimi mesi.

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