Secca sconfitta per Bolelli/Vavassori nel debutto delle ATP Finals: Granollers/Zeballos superiori

Nel primo match del Gruppo Mark Woodforde del torneo di doppio delle ATP Finals 2026 di tennis gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della quinta testa di serie, cedono allo spagnolo Marcel Granollers ed all’argentino Horacio Zeballos, coppia numero 3, che si impongono con un duplice 6-4, maturato in un’ora e venti minuti di gioco. A Torino tra due giorni gli azzurri torneranno in campo contro i perdenti della sfida tra Harrison/Skupski e Krawietz/Puetz.

Nel primo set Bolelli e Vavassori cedono il servizio a quindici in apertura, ma poi al punto decisivo del secondo game trovano l’immediato controbreak. Gli azzurri, però, cedono la battuta anche nel terzo gioco, questa volta a trenta, ed in questo caso Granollers e Zeballos a seguire allungano sul 3-1. La coppia italiana ha l’occasione per rientrare nel sest game, quando si arriva ancora al deciding point, ma questa volta sono lo spagnolo e l’argentino a spuntarla, portandosi sul 4-2. Granollers e Zeballos difendono il break di margine nell’ottavo gioco, e nel decimo vanno a servire per il set, incamerando la frazione alla seconda occasione sul 6-4 in 40 minuti.

La seconda frazione si apre con sedici punti consecutivi vinti dalla coppia vinta al servizio, fino al 2-2, poi nel quinto game si entra in lotta e si va al punto decisivo, che sorride a Granollers e Zeballos, i quali operano il break e poi confermano lo strappo a trenta, portandosi sul 4-2. Gli azzurri restano in scia, ma lo spagnolo e l’argentino difendono il break di margine nell’ottavo game, e poi nel decino servono per il match, tenendo la battuta a zero e portando a casa il successo per 6-4 in 40 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio di Granollers e Zeballos, che vincono 55 punti contro i 48 degli azzurri, facendo la differenza nei momenti decisivi, sfruttando tutte le tre palle break avute a disposizione e cancellandone 3 delle 4 concesse alla coppia italiana. Bolelli e Vavassori fanno meglio con la prima di servizio, 80%-72%, mentre lo spagnolo e l’argentino sono molto più efficaci con la seconda, 79%-40%.