Flavio Cobolli alle ATP Finals con una statistica particolare: si spera nel picco di rendimento

Stasera, non prima delle 20:30, Flavio Cobolli entra per la prima volta alle ATP Finals. Lo fa all’Inalpi Arena di Torino, nel match che chiude la seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl, e lo fa contro Daniil Medvedev. Ha ventiquattro anni, è romano, è numero 6 del mondo e quinta testa di serie. È l’unico italiano in singolare, ed è il quarto dal 2019 a qualificarsi, dopo Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il pubblico, c’è da giurarlo, sarà tutto con lui.

Il suo 2026 ha una stranezza che i numeri mettono in fila senza pietà: tra gli otto Maestri è quello con meno vittorie (36) e più sconfitte (24). Un tennista così non si è fatto largo con la regolarità, e infatti non è la sua virtù. Si è fatto largo con gli scatti.

Ad Acapulco, a marzo, ha vinto un ATP 500 battendo in finale Tiafoe. A Parigi, a giugno, è arrivato in finale al Roland Garros e ha ceduto solo al quinto set contro Zverev: da lì, per la prima volta, la top 10. A Wimbledon ha ripetuto i quarti dell’anno prima, poi a Cincinnati, in agosto, è arrivato in semifinale. Cemento, terra, erba: la superficie conta poco, quando c’è una posta alta. Sono stati quei picchi, più che le giornate storte nei tornei minori, a portarlo a Torino.

L’avversario è di quelli che il sorteggio non regala. Medvedev, quarta testa di serie, è alla settima partecipazione. Ha vinto le Finals a Londra nel 2020 e ha perso la finale proprio a Torino nel 2021, contro Zverev. Il veloce al coperto è casa sua. Quest’anno ha ritrovato solidità e ha superato di nuovo le cinquanta vittorie (52-20). Nei precedenti conduce 2-1, grazie ai successi sul cemento agli US Open e a Pechino nel 2024. Ma l’ultima volta è andata all’italiano: a Madrid, in aprile, negli ottavi del Masters 1000, Cobolli ha vinto in tre set (6-3, 5-7, 6-4), smontando la ragnatela difensiva del russo.

Arriva con un’incognita: il ritiro precauzionale a Vienna, negli ottavi, a fine ottobre. Ma in allenamento è sembrato in forma. Dovrà servire con molte prime palle, comandare con il dritto per prendersi il campo, e non temere di chiudere a rete. Il girone è duro, c’è anche Alcaraz, c’è Tiafoe, e già questa sera sa di spareggio. Cobolli, che dà il meglio quando l’asticella sale, ha l’occasione di lasciare il segno.