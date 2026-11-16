Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

ATP FinalsTennis

Flavio Cobolli alle ATP Finals con una statistica particolare: si spera nel picco di rendimento

Pubblicato

52 secondi fa

il

Per approfondire:
Flavio Cobolli
Flavio Cobolli / IPA Sport

Stasera, non prima delle 20:30, Flavio Cobolli entra per la prima volta alle ATP Finals. Lo fa all’Inalpi Arena di Torino, nel match che chiude la seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl, e lo fa contro Daniil Medvedev. Ha ventiquattro anni, è romano, è numero 6 del mondo e quinta testa di serie. È l’unico italiano in singolare, ed è il quarto dal 2019 a qualificarsi, dopo Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il pubblico, c’è da giurarlo, sarà tutto con lui.

Il suo 2026 ha una stranezza che i numeri mettono in fila senza pietà: tra gli otto Maestri è quello con meno vittorie (36) e più sconfitte (24). Un tennista così non si è fatto largo con la regolarità, e infatti non è la sua virtù. Si è fatto largo con gli scatti.

Ad Acapulco, a marzo, ha vinto un ATP 500 battendo in finale Tiafoe. A Parigi, a giugno, è arrivato in finale al Roland Garros e ha ceduto solo al quinto set contro Zverev: da lì, per la prima volta, la top 10. A Wimbledon ha ripetuto i quarti dell’anno prima, poi a Cincinnati, in agosto, è arrivato in semifinale. Cemento, terra, erba: la superficie conta poco, quando c’è una posta alta. Sono stati quei picchi, più che le giornate storte nei tornei minori, a portarlo a Torino.

L’avversario è di quelli che il sorteggio non regala. Medvedev, quarta testa di serie, è alla settima partecipazione. Ha vinto le Finals a Londra nel 2020 e ha perso la finale proprio a Torino nel 2021, contro Zverev. Il veloce al coperto è casa sua. Quest’anno ha ritrovato solidità e ha superato di nuovo le cinquanta vittorie (52-20). Nei precedenti conduce 2-1, grazie ai successi sul cemento agli US Open e a Pechino nel 2024. Ma l’ultima volta è andata all’italiano: a Madrid, in aprile, negli ottavi del Masters 1000, Cobolli ha vinto in tre set (6-3, 5-7, 6-4), smontando la ragnatela difensiva del russo.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Arriva con un’incognita: il ritiro precauzionale a Vienna, negli ottavi, a fine ottobre. Ma in allenamento è sembrato in forma. Dovrà servire con molte prime palle, comandare con il dritto per prendersi il campo, e non temere di chiudere a rete. Il girone è duro, c’è anche Alcaraz, c’è Tiafoe, e già questa sera sa di spareggio. Cobolli, che dà il meglio quando l’asticella sale, ha l’occasione di lasciare il segno.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati: