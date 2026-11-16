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Buon esordio alle ATP Finals di Torino per Alexander Zverev. Tra le immagini della giornata, la solitudine di papà Jódar nel box e il giubbetto da numero 1 indossato dal giustiziere di Rafa la matricola.

Si è già allargato, invece, il team di Ben Shelton, con l’arrivo di Juan Carlos Ferrero. Big Ben, uno dei cinque giocatori in gara senza vittorie alle ATP Finals, non poteva fallire: Arthur Fils riesce a strappargli un set, ma l’americano si impone con autorevolezza nei suoi parziali.

Oggi riflettori puntati su Flavio Cobolli e Carlos Alcaraz. Ne parliamo a TennisMania, in diretta alle ore 10:00 sul canale YouTube di OA Sport.

Vi aspettiamo con le vostre domande e i vostri commenti!

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