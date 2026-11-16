Italia1 o Canale5? Quale partita vedere in tv delle ATP Finals 2026 martedì 17 novembre: orario e streaming

Martedì 17 novembre l’Inalpi Arena di Torino ospita la seconda giornata del Gruppo John McEnroe alle ATP Finals, con due incontri di singolare e due di doppio distribuiti tra la sessione pomeridiana e quella serale. Il calendario alterna partite che pesano sulla classifica e sfide ormai quasi disperate, in un girone che comincia a prendere forma.

Ad aprire il programma, alle 11:30, è il doppio tra Heliövaara/Patten e Arévalo/Pavić, che si affrontano da imbattuti. I campioni in carica e prime teste di serie hanno faticato più del previsto all’esordio, imponendosi su Luz/Matos solo al match tie-break (6-3, 5-7, 10-4), mentre Arévalo e Pavić hanno liquidato in due set i francesi Arribage/Olivetti (7-6, 6-4). Chi vincerà farà un passo molto vicino alla semifinale, lasciando all’altra coppia un margine di manovra assai ridotto.

Alle 14:00 tocca al singolare tra Arthur Fils e Rafael Jódar, un incrocio a eliminazione quasi certa tra due debuttanti al torneo dei maestri, entrambi battuti domenica 15 novembre. Il francese, sesta testa di serie, ha almeno lasciato un’impressione positiva: contro Ben Shelton ha lottato per tre set, perdendo 2-6, 6-3, 3-6 dopo aver pareggiato i conti. Più netta la battuta d’arresto dello spagnolo, ottavo del seeding, che contro Zverev non è andato oltre un doppio 6-4. Per entrambi si tratta di cercare un riscatto prima ancora che un risultato utile alla classifica.

La sessione serale si apre alle 18:00 con il doppio fra Olivetti/Arribage e Luz/Matos, le due coppie reduci da una sconfitta all’esordio. Qui la posta è chiara: perdere significherebbe uscire di fatto dalla corsa per le semifinali, per cui entrambe le formazioni sono obbligate a vincere per restare matematicamente in gioco in vista dell’ultima giornata del round robin.

Il piatto forte arriva alle 20:30 con Alexander Zverev contro Ben Shelton, che mette di fronte i due leader del gruppo. Il tedesco, numero 1 del mondo e due volte campione del torneo, ha esordito con una vittoria solida su Jódar, costruita soprattutto su un servizio molto efficace. Di fronte avrà lo statunitense, che ha battuto Fils all’esordio e porta con sé il ricordo della finale degli US Open persa proprio contro Zverev: un precedente recente che aggiunge un pizzico di rivalsa a una sfida già decisiva per la vetta del girone.

La giornata delle ATP Finals, in programma martedì 17 novembre, andrà in scena all’Inalpi Arena di Torino e sarà trasmessa in tv da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) a pagamento e in chiaro da Mediaset, che garantirà la copertura chiaro solo del match pomeridiano di singolare. In questo caso, quindi, su Italia 1 andrà in onda Zverev-Shelton. In streaming ci sarà la trasmissione su SkyGo, NOW e Tennis Tv a pagamento (programma completo), mentre sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity in chiaro si potrà seguire il match Zverev-Shelton.

ATP FINALS 2026

Martedì 17 novembre

Inalpi Arena – Inizio alle 11:30

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

A seguire e non prima delle 14:00

Arthur Fils vs Rafael Jodar – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

A seguire e non prima delle 18:00

Theo Arribage / Albano Olivetti vs Orlando Luz / Rafael Matos – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

A seguire e non prima delle 20:30

Alexander Zverev vs Ben Shelton – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Italia 1.

PROGRAMMA ATP FINALS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (tutti gli incontri), Italia 1 (solo Zverev vs Shelton)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv (tutti gli incontri); Mediaset Infinity e sito di Sportmediaset (solo Zverev vs Shelton)