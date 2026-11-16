Il passaggio di testimone azzurro alle ATP Finals: l’abbraccio tra Sinner e Cobolli accende l’Inalpi Arena

C’è un filo rosso che lega il passato recente e il presente del tennis italiano sotto il cielo di Torino. Alle ATP Finals 2026 manca il campione uscente, quel Jannik Sinner capace di trionfare nelle edizioni 2024 e 2025 e fermato quest’anno da una tendinite al ginocchio che lo tiene ai box dall’estate.

Eppure, l’altoatesino non ha voluto far mancare la sua presenza, rendendosi protagonista di un ideale passaggio di consegne con Flavio Cobolli, l’uomo chiamato a difendere i colori azzurri tra i migliori otto Maestri della stagione.

Ieri, nella giornata inaugurale del torneo, Sinner è tornato all’Inalpi Arena per ritirare il premio Giulio Onesti e sfilare sul centrale insieme alle leggende ed ex numeri uno del mondo. Ma il momento più significativo per il movimento azzurro si è consumato lontano dai riflettori del campo centrale, nei corridoi dell’impianto torinese.

Lì Jannik e Flavio si sono incontrati, lasciandosi andare a un lungo e sincero abbraccio ripreso dalle telecamere. Un gesto carico di significato in cui il campione altoatesino ha voluto rincuorare il ventiquattrenne romano a poche ore dal suo debutto assoluto nel torneo dei Maestri, previsto per questa sera contro Daniil Medvedev.

Quello tra Sinner e Cobolli è un legame consolidato negli anni, fatto di rispetto reciproco, allenamenti condivisi e sostegno nei momenti chiave. Nonostante la distanza forzata dai campi, il pusterese è rimasto costantemente vicino al connazionale.

Lo stesso Cobolli ha rivelato nei giorni scorsi di aver ricevuto messaggi privati molto affettuosi da parte di Sinner dopo l’infortunio e in vista dell’appuntamento piemontese, a dimostrazione di una vicinanza che va oltre la semplice colleganza nel circuito. Per il romano, che in passato aveva osservato da spettatore le imprese torinesi di Jannik, ritrovarsi oggi a raccoglierne l’eredità rappresenta uno stimolo enorme piuttosto che un peso.

Nei giorni di avvicinamento al torneo e durante l’apparizione domenicale, entrambi hanno speso parole al miele l’uno per l’altro, caricando l’ambiente torinese. Già nei giorni precedenti, intervenendo a Milano, Sinner aveva applaudito l’annata straordinaria del romano — culminata con la finale al Roland Garros — sottolineando come si fosse meritato ampiamente il palcoscenico torinese. Sul campo dell’Inalpi Arena, microfono alla mano, Jannik ha poi lanciato un appello diretto ai tifosi: “Mi dispiace molto non poter giocare qui, ma divertitevi e tifate per Flavio e per gli italiani“.

Dall’altra parte, il tennista capitolino non ha nascosto l’emozione per la prima volta a Torino, dedicando subito un pensiero all’amico assente: “Spero di portare in alto il nome di Jannik, perché avrebbe meritato di essere qui con me“. Rassicurato dal calore del pubblico piemontese, Cobolli si è detto fiducioso del proprio livello di gioco e pronto a giocarsi tutte le sue carte in un girone di ferro che lo vedrà opposto a Medvedev, Alcaraz e Tiafoe.

VIDEO ABBRACCIO SINNER-COBOLLI