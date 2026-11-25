C’è chi segue una strada dritta e chi, come Federica Del Buono, trasforma ogni caduta in un trampolino di lancio. In questa imperdibile puntata numero 51 di RUN2U, abbiamo fatto una chiacchierata a cuore aperto con una delle protagoniste assolute dell’atletica azzurra. Dagli anni bui dei pesanti infortuni e lo stop forzato, fino alla straordinaria rinascita con l’oro nei 10.000 metri ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Federica ci racconta la sua evoluzione tattica sotto la guida di Massimo Magnani, l’importanza del lavoro mentale con il metodo MVK di Stefano Tavoletti e quel pensiero sempre più concreto… della maratona. Una storia di resilienza pura, passione e sorrisi contagiosi. Mettiti comodo: si parte! 🏃‍♀️✨

Benvenuti nella puntata RUN2U #51! Ospite d’eccezione del nostro salotto è Federica Del Buono (Centro Sportivo Carabinieri), mezzofondista e fondista azzurra tra le più amate e tenaci del panorama internazionale.

In questa intervista esclusiva ripercorriamo insieme a lei una carriera straordinaria: dagli esordi folgoranti nei 1500 metri e il bronzo europeo indoor di Praga 2015, passando per i cinque anni di calvario e l’operazione che nel 2020 le hanno cambiato la prospettiva, fino agli straordinari successi del 2026, culminati con il tricolore e l’oro nei 10.000 metri a Taranto.

Parleremo del metodo di allenamento a Ferrara con coach Massimo Magnani, del prezioso supporto del mental coach Stefano Tavoletti e del protocollo MVK (Meditazione, Visualizzazione e Kaizen), per poi chiudere lo sguardo sul futuro e sulla nuova sfida: il debutto sulla maratona.

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