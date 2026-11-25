Dieci anni di storia da una parte, una crescita straordinaria dall’altra: due società che raccontano l’evoluzione del beach volley italiano!

Beach Volley Valtiberina festeggia il suo decimo anniversario: nata nel 2016 dalla passione di tre amici, oggi coinvolge oltre 200 iscritti tra Sansepolcro e Arezzo e si prepara a una nuova fase con la Rebote Beach Volley Valtiberina Arena.

ARGO Sport Waves, a Paderno Dugnano, ha invece raggiunto quota 340 iscritti, partendo dai 90 iniziali. Una crescita accompagnata da nuovi allenatori, collaborazioni sportive e dalla partnership con Freddy.

Con Alberto Acquisti e Samuele Senia parliamo di come si costruisce una società di beach volley, dell’importanza degli impianti, della formazione degli atleti e delle persone che rendono possibile ogni progetto. Due storie diverse, unite dalla voglia di crescere e far conoscere sempre di più questo sport! 💪

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conduce Alice Liverani