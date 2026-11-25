Missione compiuta per la Savino Del Bene Scandicci. Davanti al pubblico di Palazzo Wanny a Firenze, le toscane inaugurano la propria avventura nella Pool D della Champions League di volley femminile superando per 3-1 (25-21, 25-10, 20-25, 25-16) le campionesse d’Azerbaigian del Turan Tovuz.

Dopo un piccolo passaggio a vuoto nel terzo set che è costato il parziale, la squadra di coach Marco Gaspari ha imposto nettamente la propria legge in attacco (50% di squadra) e a muro (12 block vincenti a 4), trascinata da una Kiera Van Ryk in versione extralusso da 29 punti.

Nel primo set coach Gaspari sceglie Ognjenovic in regia, Van Ryk opposta, Bergmann e D’Odorico schiacciatrici, Graziani e Alberti al centro con Armini libero. L’approccio della Savino Del Bene è subito autorevole (8-5), ma le azere — guidate in palleggio dalla coreana Dayeong Lee e in attacco da Ruban e Yang — restano agganciate al punteggio fino al 16-14 e al 21-19. Nel finale è la maggior lucidità nei colpi d’attacco e gli errori ospite (ben 10 punti regalati dal Turan Tovuz nel solo primo set) a permettere alle toscane di chiudere sul 25-21.

Nel secondo parziale non c’è storia. Scandicci alza vertiginosamente i giri del motore: Ognjenovic orchestra con precisione chirurgica (57% offensivo di squadra), il muro funziona a meraviglia (5 block nel set) e il break iniziale (8-3, poi 16-6) scava un solco incolmabile. Sul 21-9 c’è spazio anche per un passaggio di Caterina Bosetti in seconda linea, prima del definitivo 25-10 che sembra indirizzare il match sui binari della rapida archiviazione.

Il Turan Tovuz, però, ha un moto d’orgoglio nel terzo set. Spinte da un turno in battuta velenoso (4 ace nella frazione, con Ruban e Yang sugli scudi) e approfittando di un calo in ricezione delle padrone di casa (4 errori), le azere scappano sul 4-8 e mantengono il vantaggio al giro di boa (13-16). Scandicci prova a ricucire (19-21), ma le ospiti non tremano e riaprono la contesa sul 20-25.

La reazione delle toscane nel quarto set è immediata e perentoria. Archiviato il passaggio a vuoto, Scandicci rimette in campo tutta la propria qualità: pur partendo sotto 5-8, piazza un parziale devastante che ribalta l’inerzia (16-12, poi 21-13) e chiude i conti sul 25-16, portando a casa i primi tre punti del girone in 90 minuti complessivi.

La copertina della serata è tutta per Kiera Van Ryk, autentica mattatrice dell’incontro con 29 punti (14 break point), uno strepitoso 60% in attacco (24 su 40), 4 muri e 1 ace. In doppia cifra anche Julia Bergmann (13 punti con il 52% offensivo) e Sofia D’Odorico (10 punti, 2 ace e 2 muri). Ottimo il contributo dal centro della coppia Graziani-Alberti (9 punti a testa, con 3 muri per Alberti), mentre Maja Ognjenovic ha chiuso con un bottino personale di 7 punti (5 su 6 in attacco, 1 ace e 1 muro). Tra le fila del Turan Tovuz, la miglior realizzatrice è stata Yelizaveta Ruban con 17 punti, seguita da Hanyu Yang (12) e dalla coppia cubana Salas-Cleger (10 a testa).