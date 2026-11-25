Angela Andreoli ripercorre l’argento olimpico di Parigi 2024 e svela i suoi rituali prima della gara. In questa puntata di Ginnasticomania, Chiara Sani incontra la ginnasta azzurra all’International Gymnastics Center di Brescia per parlare di carriera, scaramanzie e prossimi obiettivi.

Dai due titoli europei a squadre all’ultima rotazione della finale olimpica, riviviamo i momenti che hanno segnato il suo percorso. A Parigi, il suo esercizio al corpo libero ha suggellato lo storico argento delle Fate azzurre. E prima di entrare in pedana? Ci sono piccoli rituali a cui Angela non rinuncia mai.

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