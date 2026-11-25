Alessandra Rotondo e Greta Cecchetti sono le protagoniste di questo speciale Strike Zone, realizzato a Palazzo Lombardia in occasione della Premiazione Eccellenze Lombarde del baseball e del softball.

Michele Cassano intervista Alessandra Rotondo, giocatrice dell’Inox Team Saronno e della Nazionale italiana di softball, e Greta Cecchetti, storica lanciatrice del Bollate Softball e dell’Italia, oggi pitching coach della Nazionale.

Due prospettive sulla maglia azzurra: quella di chi la indossa in campo e quella di chi oggi lavora con le lanciatrici dalla panchina.

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