Il Gran Premio di Las Vegas ha regalato una delle gare più spettacolari della stagione 2026, con sorpassi continui, duelli mozzafiato e ben 35 cambi al comando. Ma non tutti hanno avuto motivo di sorridere. Per la Ferrari è arrivata un’altra gara complicata, con un nuovo contatto tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton che ha riacceso le tensioni all’interno della Scuderia. In questa puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano quanto accaduto a Las Vegas e provano a rispondere alla domanda che ora si pongono tutti i tifosi del Cavallino: e adesso cosa succede?