Ospite di lusso a Volley Night: c’è Roberto Russo! Il centrale del Modena Volley si racconta nella nuova puntata, intervistato da Enrico Spada e Luciano de Gregorio.

🟡 La nuova avventura a Modena. Dopo 7 stagioni a Perugia, da quest’anno Russo gioca per Modena. È una piazza calda e lui si è ambientato benissimo fin da subito, anche se un infortunio alla schiena lo ha tenuto fuori dal campo.

🔙 Da Palermo al grande volley. Tanti aneddoti inediti: come si arriva dalla Sicilia ai vertici della pallavolo, fino ai due titoli Mondiali vinti con l’Italia, diversi tra loro ma entrambi bellissimi.

🚀 Uno sguardo al futuro. Russo ci parla dei suoi obiettivi per quando tornerà in campo e di quelli di Modena per questa stagione. E del sogno che ha ancora nel cassetto: la medaglia olimpica.

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💬 Qual è il tuo ricordo più bello dei Mondiali di Roberto Russo? Scrivilo nei commenti!

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