Parata di stelle a Kragujevac: la Pro Recco affronta il Radnicki. AN Brescia in Romania per il primo successo

La posta in palio assume un peso specifico sempre più rilevante per il percorso delle diverse squadre. La Champions League maschile torna protagonista con la terza giornata dello Stage Group: la Pro Recco sfida il Radnicki a Kragujevac, mentre l’AN Brescia rende visita all’Oradea nei due match del girone B.

In Serbia si gioca, pur se siamo solo nelle fasi iniziali della stagione, quello che può rappresentare a tutti gli effetti un anticipo di una semifinale o di una finale. Si affrontano due delle squadre più attrezzate del panorama continentale nel primo atto che assegnerà il primato in classifica.

La qualificazione al Quarter Final Stage non sembra minimamente in dubbio per ciascuna delle due, ma il primato, almeno sulla carta, garantisce un sorteggio leggermente più abbordabile. A ciò è doveroso aggiungere che lo straordinario tasso di qualità dei due roster e la voglia dei campioni di non perdere mai, specialmente nelle gare di alto livello, creano le premesse per una sfida spettacolare.

Fondamentale per la formazione ligure approcciare bene la contesa, difendere forte e imporre i propri ritmi contro una squadra nella quale i numerosi campioni presenti sono già avanti con gli anni e potrebbero soffrire una velocità di crociera elevata. Bisognerà gestire con grande lucidità gli eventuali momenti di difficoltà che la gara potrà presentare in quello che forse è il primo crash test nella stagione di una squadra ulteriormente rinnovata dall’ultimo mercato.

Vola invece in Romania l’AN Brescia. La formazione lombarda può sfruttare l’incrocio con l’Oradea per conquistare i primi tre punti nella competizione e continuare il proprio percorso di crescita. La certezza di poter disputare gli ottavi di Euro Cup consente alla formazione allenata da Bovo di giocare con serenità, di continuare a entrare in vasca per imporre il proprio gioco e di poter accumulare l’esperienza che serve ad accelerare la maturazione dei numerosi giovani presenti in rosa.