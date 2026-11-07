Serie A1 femminile, importanti successi interni per Sori Pool Beach e Rapallo Pallanuoto

Tutto secondo copione. La seconda parte della sesta giornata del campionato di Serie A1 femminile, turno aperto dal successo interno della Pallanuoto Trieste sulla SIS Roma nel big match della Bianchi, si conclude con le vittorie interne di Sori Pool Beach e Rapallo Pallanuoto.

Alla Comunale la formazione ligure piega la Lazio Nuoto con il punteggio di 13-7, raggiunge quota undici punti e si conferma la rivelazione di questo primo scorcio di torneo. Il margine di vantaggio sulla zona salvezza si dilata ulteriormente e le ragazze allenate da Ivaldi non sembrano assolutamente volersi fermare.

Le liguri, dopo aver fallito il rigore in apertura con Capurro, operano il primo allungo con il 3-1 che le proietta sul 5-2. La formazione capitolina torna sotto per il 5-4. Il Sori riparte a testa bassa e orienta le sorti del confronto grazie al 3-0 aperto da Gitto e chiuso da Santapaola per il 9-6. La truppa allenata da Spagnoli torna ancora sotto prima che la nuova accelerazione delle padrone di casa chiuda i conti.

Il Rapallo Pallanuoto reagisce alla pesante sconfitta subita con il Sabadell nell’esordio europeo e doppia il Plebiscito Padova 14-7. La formazione ligure, a segno con otto giocatrici di movimento, rompe l’equilibrio iniziale grazie al devastante 5-0 messo a segno nel secondo parziale. Bianconi e compagne arrivano all’intervallo lungo in vantaggio 7-2 e gestiscono in scioltezza la seconda parte della contesa.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2026-2027

Serie A1 femminile – 6ª giornata

Venerdì 6 novembre

Pallanuoto Trieste-SIS Roma 11-9 – diretta Rai Sport

Sabato 7 novembre

Sori Pool Beach-SS Lazio Nuoto 13-7

Rapallo Pallanuoto-Plebiscito Padova 14-7

Mercoledì 11 novembre

15:00 L’Ekipe Orizzonte-AGN Energia Bogliasco 1951

Arbitri: Campora e Grillo

20:00 Nautilus Civitavecchia-Vela Nuoto Ancona

Arbitri: Alfi e Gomez

Classifica dopo la 6a giornata

L’Ekipe Orizzonte * 15

Pallanuoto Trieste 15

Rapallo Pallanuoto 15

SIS Roma 12

Sori Pool Beach 11

CS Plebiscito Padova 7

AGN Energia Bogliasco 1951 *4

Vela Nuoto Ancona * 3

SS Lazio Nuoto 2

Nautilus Civitavecchia * 0

* = una partita in meno