Pallanuoto
Non si ferma la corsa di Pro Recco e AN Brescia. Continua a sorprendere l’Ortigia
La sesta giornata del campionato di Serie A1 maschile, in attesa del posticipo di domani RN Savona-Lazio Nuoto, conferma la supremazia del duo di testa. AN Brescia e Pro Recco vincono in maniera netta i rispettivi incontri e si confermano in testa alla classifica a punteggio pieno. Continua a sorprendere il Circolo Canottieri Ortigia che sale al quarto posto.
A Mompiano l’AN Brescia, nel pieno rispetto delle previsioni della vigilia, travolge 17-8 l’Iren Genova Quinto in un confronto che viene deciso dalla devastante partenza dei padroni di casa che chiudono gli otto minuti inaugurali sul 7-1 e dilatano poi il proprio margine di vantaggio in progressione. Si mette in evidenza il giovane De Simone, autore di un poker. Alla Sciorba la Pro Recco travolge la Pallanuoto Trieste 17-8 nel big match. I liguri, tra le cui fila brilla Cannella autore di cinque gol, partono a tutta, chiudono 8-1 al sedicesimo minuto e gestiscono la seconda parte della contesa.
In apertura di giornata l’Ortigia espugna alla Scandone superando il C.C. Napoli 16-14 dopo i tiri di rigore. I siciliani dettano i ritmi delle operazioni fin dalle prime battute e nella serie decisiva sfruttano a proprio favore gli errori di Confuorto e Lorenzo Briganti per conquistare due punti di cruciale importanza.
Seconda vittoria consecutiva per la Roma Vis Nova. I capitolini regolano il CN Posillipo, reduce dalle fatiche di Euro Cup di giovedì in Ungheria, 13-12. A decidere le sorti della contesa il 2-0 che gli ospiti mettono a segno nella prima parte del quarto parziale con le firme di Poli e Mercep.
Sussulto del fanalino di coda Telimar. La formazione siciliana, sospinta dalla cinquina di uno scatenato Vlahovic, espugna la Ravera piegando 17-15 il Chiavari Nuoto e conquista la prima vittoria in campionato. In camera un successo fondamentale in ottica lotta salvezza la De Akker Bologna che alla Carmen Longo batte 17-14 la Training Academy Olympic Roma in un match nel quale si esalta il mancino Campopiano, top scorer dell’incontro con una cinquina.
SERIE A1 PALLANUOTO 2026-2027
Serie A1 maschile – 6ª giornata
Sabato 7 novembre
AC Group Canottieri Napoli-CC Ortigia 1928 14-16 dtr (13-13)
De Akker-Training Academy Olympic Roma 17-14
AN Brescia Team-Iren Genova Quinto 17-8
Roma Vis Nova Pallanuoto-CN Posillipo 13-12
Chiavari Nuoto-Telimar 15-17
Pro Recco Waterpolo-Pallanuoto Trieste 19-8
Domenica 8 novembre
14:45 RN Savona-SS Lazio Nuoto
Arbitri: Mazzoccoli e Isaja
Classifica dopo la 6ª giornata
AN Brescia 18
Pro Recco Waterpolo 18
RN Savona* 12
CC Ortigia 1928 11
Pallanuoto Trieste 9
SS Lazio Nuoto 9
CC Napoli* 7
Roma Vis Nova 7
CN Posillipo 6
De Akker Bologna 6
Chiavari Nuoto 5
Iren Genova Quinto* 3
Training Academy Olympic Roma 3
Telimar* 3
* = una partita in meno