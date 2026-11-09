WTA Finals 2026: Aryna Sabalenka non brilla, ma batte Karolina Muchova all’esordio

Aryna Sabalenka debutta con la vittoria alle WTA Finals 2026 di Indian Wells, che si giocano sul campo 2 dell’impianto normalmente in uso per il combined Masters 1000 e WTA 1000 (su questa scelta della WTA ci sarebbe parecchio da discutere). La ceca Karolina Muchova non riesce a ribaltare il pronostico: finisce 7-6(2) 7-5 in un’ora e 53 minuti.

Primi game già piuttosto lottati, anche senza game ai vantaggi, e che già vedono molto chiaro ed evidente il confronto di stili che c’è tra le due giocatrici nella fattispecie. La prima a spingere le cose un po’ più in là è Muchova, che piazza il break a 15 approfittando anche di qualche errore dall’altra parte della rete, ma il cotnrobreak di Sabalenka è immediato, così com’è immediato notare che la ceca in questa giornata col dritto qualche problema ce l’ha. Ed è anche questo il fattore che la porta a sprecare la grande opportunità di servire per il set sul 5-4, dopo aver di nuovo strappato la battuta alla bielorussa. La numero 2 del mondo, poi, manca (o è costretta a mancare) due set point sul 6-5, ma domina il tie-break e lo porta a casa per 7-2.

Nel secondo parziale la questione diventa infuocata già nelle prime fasi. Sabalenka è la prima a mettere a segno il break a 15 nel terzo gioco, viene subito ripresa, ma all’unga un’atra volta nel quinto e stavolta cerca di non voltarsi più indietro, facendo affidamento sulla combinazione di servizio e potenza contro una giocatrice cui non va dato tempo per mettere in campo le proprie trame. Proprio quando sembra avere la situazione in mano, però, Sabalenka perde il controllo della questione e si fa riprendere a 30 sul 5-5, solo che di nuovo si verifica una specie di show degli errori (e di poca convinzione di Muchova) che porta ancora la bielorussa a servire per chiudere. Ed è proprio ciò che accade al secondo match point.

Nei fatti, a contare per Sabalenka è soprattutto una miglior resa con la prima (75%-63% di punti vinti) nel momento in cui nessuna delle due serve particolarmente bene (59% di prime in campo). Di fatto sono i dettagli a regalare alla bielorussa il successo in una prima giornata che, tra poco, proseguirà con Andreeva-Svitolina.