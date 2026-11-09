Pallanuoto, Trieste passa ai rigori col Quinto nell’anticipo della Serie A1

Si risolve ai tiri di rigore l’anticipo della 13ma giornata della stagione regolare della Serie A1 2026-2027 di pallanuoto maschile tra Quinto e Trieste: gli alabardati passano in casa dei liguri per 16-17 dopo il 12-12 dei tempi regolamentari. Decisivo l’errore dai 5 metri di Pistaffa nella quarta serie. Nei tempi regolamentari 4 gol per Francesco Faraglia tra gli ospiti e 3 reti di Puccio per i padroni di casa.

Con questi due punti il Trieste, nonostante la partita in più disputata, aggancia l’Ortigia in classifica al quarto posto a quota 11, mentre il Quinto, che dovrà recuperare il match della prima giornata col Napoli rinviato al 16 dicembre, sale a quota 4 col punto odierno e stacca Olympic Roma e Telimar (ma i siciliani hanno una partita in meno).

Match equilibrato sin dall’inizio: il primo quarto si chiude sul 4-4, mentre nella seconda frazione sono i padroni di casa a mettere la testa davanti, arrivando a metà gara in vantaggio sul 7-6. I giuliani riescono a rientrare nel terzo periodo, chiuso sul 10-10, poi l’equilibrio non si spezza neppure nell’ultimo quarto, finito 12-12. Nella serie dei rigori Trieste fa 5 su 5, mentre il Quinto viene condannato dall’errore nella quarta serie di Pistaffa: finisce 16-17.

TABELLINO

IREN GENOVA QUINTO-PALLANUOTO TRIESTE 16-17

IREN GENOVA QUINTO: T. Nishimura, M. Villa, M. Bisso 1, S. Villa 2, J. Gambacciani 1, F. Jukic 1, D. Gogov 2 (2 rig.), F. Gandolfo, N. Figari 1, A. Massa, D. Puccio 3, T. Pistaffa 1, G. Frediani, F. Testa. All. Bittarello.

PALLANUOTO TRIESTE: P. Oliva, D. Podgornik, L. Damonte, G. Carson, P. Faraglia 1, B. Baksa, N. Cubranic 2, M. Mezzarobba 2, L. Marziali 2, F. Faraglia 4 (2 rig.), S. Sordini 1 (rig.), N. Pavic, J. Coimbra, L. Nider. All. Molina Rios.

Arbitri: Severo e Petronilli.

Note: parziali 4-4, 3-2, 3-4, 2-2. Tempi regolamentari terminati 12-12. Sequenza rigori: Gogov (Q) gol, Sordini (T) gol; Puccio gol, P. Faraglia gol; S. Villa gol, Podgornik gol; Pistaffa parato da Coimbra, Damonte gol; Gambacciani gol, Mezzarobba gol. Ai rigori si alternano in porta Nishimura e Frediani (Q) e Coimbra e Oliva (T). Usciti per limite di falli Cubranic (T) e Baksa (T) nel terzo tempo, F. Faraglia (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Iren Genova Quinto 4/14 + 2 rigori e Pallanuoto Trieste 1/6 + 3 rigori.

CLASSIFICA

AN BRESCIA TEAM 18

PRO RECCO WATERPOLO 18

RN SAVONA* 15

PALLANUOTO TRIESTE** 11

CC ORTIGIA 1928 11

SS LAZIO NUOTO 9

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 7

CC NAPOLI* 7

DE AKKER BOLOGNA 6

CN POSILLIPO 6

CHIAVARI NUOTO 5

SC QUINTO 4

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 3

TELIMAR* 3

* = una partita in meno

** = una partita in più