Poko Silvia Canape irradia Dakar: Campionessa Olimpica Giovanile, l’Italia scopre una nuova saltatrice. Primo oro

Poko Silvia Canape ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo alle Olimpiadi Giovanili e ha regalato all’Italia il primo titolo in questa edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores. L’azzurra si è imposta sulla pedana di Dakar (capitale del Senegal) grazie all‘ultimo tentativo, quando ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e si è lasciata alle spalle ogni remora: fino a quel momento si trovava in terza piazza con il riscontro di 5.67 (firmato con addirittura 1,9 m/s di vento contrario), poi all’assalto finale si è migliorata di ben 25 centimetri e ha fatto saltare il banco.

La quasi 17enne piemontese (spegnerà le candeline il prossimo 29 dicembre), di origini burkinabé e residente nel Bel Paese da quando aveva due anni, ha trionfato con la misura di 5.92 metri, riuscendo a battere la marocchina Maria Saadi (5.89), l’austriaca Deborah Achleitner (5.72) e l’estone Bianca Maria Vuks (5.64) in una gara aperta a otto atlete e disputata sotto la torrida temperatura di 38 °C. La nostra portacolori era tra le favorite della vigilia, visto che si era presentata in terra africana con il 6.25 siglato ai Campionati Italiani U18, secondo accredito dietro a quello della già citata Saadi (6.56).

Nona agli Europei U18 di Rieti, tesserata per la Derthona Atletica, l’allieva di coach Stefano Pasino è andata oltre i sei metri in quattro occasioni nella propria carriera: la prima nel 2023 a neanche 14 anni (6.03), l’ultima lo scorso 27 giugno con il già citato personale siglato a Grosseto. Poko Silvia Canape è la Campionessa Olimpica Giovanile di Dakar 2026: il trionfo odierno dovrà essere un trampolino di lancio per una buona atleta, che potrebbe avere un interessante futuro.

Sì tratta dell’ottava medaglia dell’atletica italiana nelle quattro edizioni delle Olimpiadi Giovanili, la seconda d’oro a quattordici anni di distanza da quella conquistata da Anna Clemente nei 5000 metri di marcia a Singapore 2010.