Pallanuoto, i migliori italiani della quinta giornata di A1. Occhione trascina il Savona. Sordini non basta a Trieste

Nella quinta giornata del girone di andata del campionato di Serie A1 continua la marcia inarrestabile di Pro Recco e AN Brescia. I giocatori italiani continuano a mettersi in evidenza e questa volta la vetrina principale spetta a un Davide Occhione sempre più continuo e allo scatenato Stefano Sordini che non riesce però a regalare un successo prestigioso a Trieste nel big match con i lombardi.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA QUINTA DI SERIE A1

Occhione

Ha il braccio caldo in questo periodo e lo ribadisce dopo la super prestazione di Euro Cup. Timbra un poker grazie a cui spinge i suoi verso la larga vittoria al Foro Italico contro la Training Academy Olympic Roma.

Sordini

Il giocatore toscano si conferma bomber di razza. Al cospetto del Brescia non trema, timbra cinque gol e tiene i giuliani a contatto con i quotati rivali.

Ferrero

Si conferma un riferimento costante per i suoi compagni attraverso una visione di gioco sempre eccellente e la capacità di riuscire a trovare la via della porta nei momenti importanti della contesa. È sempre presente nel migliore dei modi nelle trame della formazione allenata da Bovo.

Balzarini

Il cambio di squadra gli ha fatto bene. È un talento cristallino dotato di qualità balistiche fuori dal comune e se saprà crescere in difesa disciplinando i propri istinti potrà essere sempre più decisivo.

Massaro

Consuma la classica vendetta dell’ex. Chiude la sua prestazione con una prova maiuscola nella quale mette a referto una serie di parate importanti e ipnotizza dal dischetto De Freitas.