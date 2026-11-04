Pallanuoto, sorteggiati i gironi della prima fase della World Cup: Italia a caccia del pass olimpico

Ieri sera sono stati sorteggiati a Budapest i gironi femminili e maschili della prima fase della World Cup 2027 di pallanuoto. Si delinea dunque il percorso del Setterosa e del Settebello nella Division 1 della Coppa del Mondo, che metterà in palio i pass per le Super Final della World Cup, dove le due vincitrici verranno promosse direttamente ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

La nazionale italiana maschile giocherà a Istanbul dall’11 gennaio al 16 gennaio ed è stata inserita nel gruppo A insieme a Serbia, Grecia e Stati Uniti, mentre l’altro girone sarà composto da Ungheria, Croazia, Montenegro, Spagna. Le azzurre saranno impegnate invece a Coimbra dal 14 al 19 dicembre sfidando nella Pool B Spagna, Russia e Grecia, mentre nell’altro raggruppamento ci sono Australia, Ungheria, Stati Uniti e Paesi Bassi.

Le prime due classificate di ciascun girone accedono alla fase finale della World Cup, prevista ad Atene dal 24 al 28 febbraio, proseguendo comunque il proprio percorso in un secondo raggruppamento valido per definire le posizioni dal 1° al 4° posto, determinante ai fini della composizione della griglia dei quarti di finale. Le terze e quarte classificate confluiranno, invece, in un altro gruppo che metterà in palio il quinto e ultimo pass per la Final Eight.

La sesta e settima nazione partecipante alla fase finale del torneo usciranno fuori dalla Division II che avrà luogo nelle stesse sedi ma in date diverse: quella femminile dal 7 al 13 dicembre e quella maschile dal 18 al 24 gennaio 2027. Se la Grecia dovesse rientrare tra le prime cinque della Division 1, si qualificherà anche la sesta classificata.

World Cup maschile – Division I (Istanbul, 11-16 gennaio 2027)

Girone A: Italia, Serbia, Grecia, Stati Uniti.

Girone B: Ungheria, Croazia, Montenegro, Spagna.

World Cup femminile – Division I (Coimbra, 14-19 dicembre 2026)

Girone A: Australia, Ungheria, Stati Uniti, Paesi Bassi.

Girone B: Spagna, Russia, Grecia, Italia.