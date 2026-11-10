Pallanuoto, Pro Recco sconfitta dal Radnicki in Champions League

Battuta d’arresto per la Pro Recco nella terza giornata del Girone B della prima fase della Champions League 2026-2027 di pallanuoto maschile: i liguri vengono sconfitti in trasferta dai serbi del Radnicki, che si impongono tra le mura amiche per 16-14 al termine di un match tiratissimo.

Con questi tre punti i serbi del Radnicki restano in testa alla classifica a punteggio pieno, staccando proprio la Pro Recco, ora seconda a quota 6. Il Brescia, che nel tardo pomeriggio aveva sconfitto l’Oradea, è terzo a quota 3, infine i romeni dell’Oradea sono ancora fermi a quota 0.

Nel primo quarto i padroni di casa trovano subito il break e vanno sul 2-0, ma la Pro Recco replica con Zalanki e Condemi per il 2-2. Nuovo vantaggio serbo per il 3-2, ma Zalanki firma il nuovo pareggio. Su rigore il Radnicki si riporta di nuovo avanti sul 3-2.

Nella seconda frazione i padroni di casa tornano subito a +2, ma Iocchi Gratta prima e Gianazza poi riportano la Pro Recco in parità sul 5-5, ma poi sono ancora una volta i padroni di casa del Radnicki a trovare il vantaggio con la rete in superiorità che vale il 6-5 a metà gara.

Nel terzo periodo pareggio di Granados, ma i serbi trovano ancora una volta il break che vale il 9-6. La Pro Recco torna a -1 con le reti di Granados e Cannella, ma il Radnicki torna a +2 sul 10-8. I liguri, con due reti di Condemi in 20″, trovano la nuova parità sul 10-10, ma i serbi trovano in superiorità il gol dell’11-10.

Nell’ultimo quarto il Radnicki torna a +2, ma la Pro Recco pareggia ancora con i gol di Iocchi Gratta e Zalanki, poi però i padroni di casa serbi piazzano quattro gol consecutivi per il 16-12 che chiude il match. Le reti di Irving e Zalanki servono solo a rendere il passivo meno amaro per il 16-14 finale in favore del Radnicki.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO MASCHILE 2026-2027

Prima fase a gironi – 3ª giornata

Girone B – Risultati

CSM Oradea-AN Brescia 15-17 (6-4, 4-7, 4-3, 1-3)

SPD Radnicki-Pro Recco 16-14 (4-3, 2-2, 5-5, 5-4)

Girone B – Classifica

SPD Radnicki 9, Pro Recco 6, AN Brescia 3, CSM Oradea 0.