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Pallanuoto

Pallanuoto, i migliori italiani della sesta giornata di A1. Canella e Campopiano trascinano Recco e De Akker

Pubblicato

3 ore fa

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Giacomo Cannella
Giacomo Cannella / IPA Sport

La sesta giornata del campionato di Serie A1 ribadisce la supremazia del duo Pro Recco-AN Brescia, formazioni appaiate al comando della classifica a punteggio pieno. I giocatori italiani continuano a lasciare il segno: a recitare il ruolo di protagonisti assoluti sono questa volta l’attaccante capitolino Giacomo Cannella del Recco e il mancino Edoardo Campopiano della formazione bolognese.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA SESTA GIORNATA DI SERIE A1

Cannella

L’attaccante romano è letteralmente scatenato. Contribuisce alla bruciante partenza dei suoi con la doppietta realizzata nei primi sedici minuti. Martella la difesa giuliana con impressionante costanza e chiude con il titolo di top scorer di giornata mettendo a segno cinque centri.

Campopiano

L’importanza della posta in palio è certamente notevole. Il mancino salernitano sfodera il braccio delle grandi occasioni e prende letteralmente per mano la sua squadra. La De Akker incamera tre punti di vitale importanza per il suo campionato e il titolo di top scorer di giornata con cinque gol è ampiamente meritato.

De Simone

Conferma di essere una delle piacevoli novità che stanno emergendo nel panorama nazionale. Non ha minimamente sofferto il passaggio in una realtà di vertice e anche nella partita con i liguri conferma quella crescita costante che ha attirato le attenzioni di Sandro Campagna.

Andrea Condemi

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Inaugura la domenica del posticipo della Zanelli con la lunga diagonale grazie a cui finalizza la controfuga dell’1-0. È letteralmente incontenibile per la retroguardia biancoceleste, si mette in evidenza sui due lati della vasca e conclude la sua prestazione con un poker di pregevole fattura.

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