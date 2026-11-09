Pallanuoto femminile, le migliori italiane della sesta giornata di A1. Bianconi guida il Rapallo. Trieste vola con Giustini-Klatowski

Un turno frammentato dagli impegni europei di Bogliasco e Civitavecchia in Conference Cup si completerà con i recuperi di mercoledì 11 novembre. Il risultato più importante di giornata è la vittoria della Pallanuoto Trieste nel big match con la SIS Roma. Si mettono in evidenza, nei match della sesta giornata di A1 femminile già disputati, Roberta Bianconi, guida preziosa di un Rapallo voglioso di riscatto, e il duo Giustini-Klatowski, giocatrici decisive nel successo della formazione giuliana.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA SESTA GIORNATA DI A1

Bianconi

La squadra reagisce nel migliore dei modi alla pesante sconfitta europea della settimana precedente. Il capitano dà l’esempio e nel momento della verità mette a segno due delle sue tre realizzazioni di giornata propiziando il 5-0 che orienta le sorti dell’incontro.

Giustini-Klatowski

Il duo azzurro è assoluto protagonista per la formazione triestina nel break di 7-3 messo a segno nei quarti centrali per capovolgere l’iniziale svantaggio e orientare a proprio favore l’andamento di un prezioso scontro diretto. Sofia e Giorgia rappresentano due terminali preziosi per il gioco della formazione allenata da Paolo Zizza.

Sesena

Il portiere capitolino para un rigore nel corso del terzo tempo alla sua compagna di nazionale Giustini. Mette a referto una serie di importanti interventi grazie a cui aiuta la sua squadra a rimanere in partita e a rendere il passivo meno pesante.

Di Giulio

L’attaccante della formazione biancoceleste lotta con il coltello tra i denti per tutta la durata dell’incontro. Prova a trascinare la sua squadra con un prezioso poker di reti ed è l’ultima ad alzare bandiera bianca contro le avanzate della coriacea formazione ligure.