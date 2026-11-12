Pallanuoto
Pallanuoto, il Posillipo vince di misura in Euro Cup. Sconfitta per il Savona
Alterne fortune per le squadre italiane impegnate nella terza giornata della prima fase a gironi dell’Euro Cup 2026-2027 di pallanuoto maschile: il Posillipo con una grande rimonta supera i magiari del Vasutas per 16-15, mentre il Savona cade in Germania contro lo Spandau 04, vittorioso per 15-12.
Il Posillipo soffre ma nel finale piega i magiari del Vasutas per 16-15: nel primo quarto i campani chiudono in vantaggio per 4-2, ma nella seconda frazione gli ospiti ribaltano lo score arrivando a metà gara sul 7-8. Nel terzo periodo i magiari restano in vantaggio sull’11-12, ma nell’ultimo quarto il Posillipo rimonta e vince per 16-15.
Il Savona cade a Berlino contro i tedeschi dello Spandau 04, che si impone per 15-12: il primo quarto si chiude in equilibrio sul 3-3, poi nel secondo periodo i padroni di casa trovano il break, arrivando sul 7-5 all’intervallo. Nel terzo periodo i tedeschi allungano sull’11-8, infine nell’ultimo quarto gestiscono fino al definitivo 15-12.
EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2026-2027
Group Stage – 3ª giornata
Girone A
Risultati
Budva BR-Endo Plus Service Honved 10-12 (2-3, 0-5, 1-2, 7-2)
CN Posillipo-BVSC Manna ABC (4-2, 3-6, 4-4, 5-3)
Classifica
Budva BR e CN Posillipo 6, BVSC Manna ABC ed Endo Plus Service Honved 3.
Girone B
Risultati
Spandau 04 Berlin-Rari Nantes Savona 15-12 (3-3, 4-2, 4-3, 4-4)
VK Sabac Elixir-VPK Primorac Kotor 8-10 (0-3, 3-3, 2-2, 3-2)
Classifica
VPK Primorac Kotor 7, Spandau 04 Berlin 6, VK Sabac Elixir 3, Rari Nantes Savona 2.