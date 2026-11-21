Pallanuoto
Pallanuoto femminile, l’Orizzonte batte la SIS nel big match e resta in testa alla Serie A1
L’ottava giornata della Serie A1 2026-2027 di pallanuoto femminile, l’ultima prima della lunga pausa per la Nazionale, vede il successo interno de L’Ekipe Orizzonte nel big match odierno contro la SIS Roma: le etnee si impongono per 13-10 sulle capitoline, che scivolano a -9 dalle siciliane, e restano a punteggio pieno.
Alle spalle della capolista restano a -3 le due più immediate inseguitrici, che si sfideranno alla ripresa del campionato per definire anche la griglia della Coppa Italia: il Rapallo passa in trasferta nel derby ligure col Bogliasco per 9-17, mentre Trieste regola il Sori per 17-9.
Nelle zone calde della classifica, invece, il derby laziale vede il Nautilus Civitavecchia cedere in casa alla Lazio Nuoto, corsara per 6-14, con le ospiti che lasciano l’ultima piazza in classifica e balzano direttamente al settimo posto. Il turno si completerà mercoledì prossimo con il posticipo tra Plebiscito Padova e Vela Nuoto Ancona.
SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2026-2027
Risultati 8ª giornata
Sabato 21 novembre
AGN Energia Bogliasco 1951-Rapallo Pallanuoto 9-17
Nautilus Civitavecchia-SS Lazio Nuoto 6-14
Pallanuoto Trieste-Sori Pool Beach 17-9
L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma 13-10
Mercoledì 25 novembre
20:00 CS Plebiscito Padova-Vela Nuoto Ancona
Classifica
L’EKIPE ORIZZONTE 24
RAPALLO PALLANUOTO 21
PALLANUOTO TRIESTE 21
SIS ROMA 15
SORI POOL BEACH 11
CS PLEBISCITO PD* 10
SS LAZIO NUOTO 5
AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 4
VELA NUOTO ANCONA* 3
NAUTILUS CIVITAVECCHIA 3
* = una partita in meno