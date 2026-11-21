Netto successo della Plebiscito Padova nel match d’esordio nella prima fase a gironi dell’Euro Cup 2026-2027 di pallanuoto femminile: le venete nella prima giornata del Gruppo B liquidano con un eloquente 18-7 le francesi del Grand Nancy. Riposa l’altra squadra transalpina del Marsiglia.

Nel primo quarto le transalpine sono le prime a segnare, ma le venete ribaltano subito lo score con la doppietta di Monterubbianesi e le reti di Sgrò e Grigolon, poi le francesi vanno di nuovo in gol, ma ancora Monterubbianesi marca la rete del 5-2.

Nella seconda frazione le ospiti accorciano, ma il penalty di Bozzolan le ricaccia a -3. Le francesi tornano a -2, ma a rispondere questa volta è Misiti, ancora su rigore. Le patavine allungano ancora nel finale, sempre dai 5 metri, questa volta con Meggiato, per l’8-4 con cui si arriva a metà gara.

Nel terzo periodo Padova dilaga: la doppietta di Gottardo vale il +6, poi vanno di nuovo in gol le transalpine, ma a seguire arrivano le reti in rapida successione di Al Masri, Pasqualin e Leonardi, seguite da un’altra marcatura di Monterubbianesi. Le ospiti segnano a fil di sirena per il 14-6.

Nell’ultimo quarto le patavine devono soltanto amministrare il larghissimo vantaggio, ma rendono il punteggio ancora più largo, grazie alle marcature di Al Masri e Sgrò. Nuova rete delle ospiti, ma Padova chiude il match con i gol di Al Masri e Sabbadini per il definitivo 18-7.

EURO CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026-2027

Risultati 1ª giornata – Sabato 21 novembre

Girone B

Plebiscito Padova-Grand Nancy AC 18-7 (5-2, 3-2, 6-2, 4-1)

Classifica Girone B: Plebiscito Padova 3, Grand Nancy AC 0, CN Marseille* 0.

* = una partita in meno.