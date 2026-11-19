Nella quarta giornata del girone B dello Stage Group di Euro Cup la Rari Nantes Savona incassa la beffarda sconfitta di misura nel finale, 13-12 il punteggio, contro il Primorac Kotor, la terza in altrettante trasferte, e riduce drasticamente le possibilità di accedere agli ottavi di finale. I biancorossi devono ora augurarsi che lo Spandau non superi il Sabac nel match di questa sera per continuare a sperare.

I padroni di casa aprono le ostilità con la diagonale vincente di Inaba in superiorità numerica. Bruni è lesto a girare in porta per l’1-1. Vuckovic riporta avanti i suoi con il rigore del 2-1. La seconda beduina del centroboa ligure vale il 2-2, ma l’ex Ortigia insacca dal perimetro il 3-2. La truppa allenata da Angelini ribalta l’inerzia della contesa con l’uno-due firmato dall’incursione di Occhione ai due metri e dalla stilettata di Castro in superiorità. Gli ospiti mettono la freccia e chiudono il primo parziale 6-4 grazie al break firmato Giglio Rossi-Cora.

È ancora il numero quattro, top scorer del confronto con un poker, a regalare il massimo vantaggio ai suoi siglando il 7-4 in apertura seconda frazione con la conclusione sul palo corto. I padroni di casa non demordono e impattano sul 7-7 grazie al 3-0 aperto dal rigore trasformato da Radovic e chiuso dal contropiede finalizzato da Vuckovic.

La contesa prosegue sui binari dell’assoluto equilibrio con le due contendenti che si ribattono colpo su colpo; deliziosa la parabola con cui Occhione insacca il 10-10 in chiusura di terza frazione. I liguri continuano a dare battaglia, si portano ancora in vantaggio, ma la beffa si nasconde dietro l’angolo e riserva un finale amaro. Inaba, a soli due secondi dal suono della sirena conclusiva, conclude in alzo e tiro all’angolino per il beffardo 13-12.