Pallanuoto
A1 maschile, scatta il tour de force: Ortigia-Posillipo è la sfida di cartello dell’ottava giornata
Sta per scattare un tour de force che vedrà le squadre in vasca per tre volte nel giro di una settimana. Il campionato di Serie A1 maschile si prepara a vivere i match valevoli per l’ottava giornata del girone di andata. Le due battistrada, dopo lo scontro diretto in ambito continentale, ripartono da due impegni interni, mentre spicca il confronto della Caldarella tra C.C. Ortigia e C.N. Posillipo.
La Pro Recco, reduce dal successo di Champions contro l’AN Brescia, ospita alla Sciorba il fanalino di coda Training Academy Olympic Roma in un match nel quale Sukno potrà ruotare tutti gli effettivi a propria disposizione. L’AN Brescia, smaltito il ko nel derby europeo, riceve a Mompiano la Lazio Nuoto rivelazione in un test che può consentire a Bovo di preparare al meglio il big match di Savona di mercoledì prossimo.
Riscattare il ko con il Telimar e riprendere il brillante cammino fin qui compiuto. Il Circolo Canottieri Ortigia attende il Circolo Nautico Posillipo in un match nel quale diventa fondamentale sfruttare il fattore campo per provare a raccogliere punti contro la quotata formazione rossoverde. I partenopei, reduci dalla trasferta in casa del Budva, dovranno essere bravi a recuperare rapidamente le energie e a gestire la contesa sul piano mentale.
Trasferta non semplice per la Rari Nantes Savona, che, dopo l’impegno di Kotor, sarà di scena alla Carmen Longo contro la De Akker Bologna, formazione a caccia di punti importanti per la zona salvezza. Vuole continuare la sua striscia positiva il Telimar, che, dopo due vittorie di fila, sfida alla Scandone il Circolo Canottieri Napoli, formazione che ha invece perso le ultime quattro partite dopo l’ottima partenza.
Il Chiavari Nuoto torna davanti al pubblico amico e alla Mario Ravera sogna l’impresa contro la Pallanuoto Trieste allenata da Willy Molina. Mette in palio punti dall’elevato peso specifico per la zona salvezza il confronto di Monterotondo tra la Roma Vis Nova e l’Iren Genova Quinto.