Pallanuoto
Pallanuoto, Brescia e Pro Recco restano in testa alla Serie A1 a punteggio pieno
Va in archivio l’ottava giornata della Serie A1 2026-2027 di pallanuoto maschile: restano in coabitazione in testa alla classifica a punteggio pieno la Pro Recco, che liquida l’Olympic Roma, battuta con lo score di 24-9, ed il Brescia, che regola la Lazio Nuoto per 20-8.
Alle loro spalle resta a -3, ma con un match da recuperare, il Savona, che passa per 6-13 in casa della De Akker, mentre allunga al quarto posto Trieste, che nonostante una partita in più allunga a +5 sulle inseguitrici più immediate vincendo per 10-12 in casa del Chiavari.
Sale al quinto posto con 12 punti il Posillipo, che passa per 12-14 in casa dell’Ortigia e la scavalca in classifica, agganciando anche la Lazio Nuoto. Continua a vincere il Telimar, corsaro per 13-19 contro la Canottieri Napoli, infine il Quinto batte in trasferta ed aggancia la Roma Vis Nova, sconfitta per 13-19.
SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2026-2027
Risultati 8ª giornata – Sabato 21 novembre
AC Group Canottieri Napoli-Telimar 13-19
CC Ortigia 1928-CN Posillipo 12-14
De Akker-RN Savona 6-13
AN Brescia Team-SS Lazio Nuoto 20-8
Roma Vis Nova Pallanuoto-Iren Genova Quinto 13-19
Chiavari Nuoto-Pallanuoto Trieste 10-12
Pro Recco Waterpolo-Training Academy Olympic Roma 24-9
Classifica
AN BRESCIA TEAM 24
PRO RECCO WATERPOLO 24
RN SAVONA* 21
PALLANUOTO TRIESTE** 17
SS LAZIO NUOTO 12
CN POSILLIPO 12
CC ORTIGIA 1928 11
TELIMAR* 9
ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 7
SC QUINTO 7
CC NAPOLI* 7
DE AKKER BOLOGNA 6
CHIAVARI NUOTO 5
TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 3
* = una partita in meno
** = una partita in più