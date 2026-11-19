Autoritario, a tratti dirompente e chirurgico nei momenti cruciali. Nella quarta giornata del girone A dello Stage Group di Euro Cup il Circolo Nautico Posillipo piega il Budva in trasferta con il punteggio di 12-9, conquista la terza vittoria consecutiva e avvicina il pass per gli ottavi di finale.

I padroni di casa aprono le ostilità con il diagonale vincente di Savic. Gli ospiti impattano con il rigore trasformato da Balzarini per l’1-1. Il sette in calottina scura rompe l’equilibrio con il break firmato dalla girata di Aiello e dal diagonale di Renzuto per il 4-2. Mrsic riporta sotto i suoi, ma il proiettile di Balzarini e la rete di Rocchino chiudono la frazione inaugurale sul 6-3.

Stanojevic prova a riportare sotto i suoi, ma la lunga diagonale vincente scoccata da Balzarini ristabilisce le distanze sul 7-4. Il numero nove montenegrino è ancora protagonista quando scaglia la sassata del 5-7. Gli ospiti trovano ancora una zampata con la schiacciata di Bertoli in superiorità per l’8-5 che spedisce le contendenti all’intervallo lungo.

Il numero dieci partenopeo è ancora protagonista, raccoglie l’assist di Renzuto Iodice per chiudere la transizione del 9-5. Gli ospiti scappano definitivamente quando il numero sette si procura il rigore e Milojevic è glaciale nel freddare Lazovic per il 10-5. I montenegrini inaugurano la quarta frazione con il rigore timbrato da Mrsic e provano a tornare sotto. Lo scatenato Balzarini, top scorer del match con cinque reti, risponde con impressionante puntualità e i partenopei, in controllo della contesa, mantengono i rivali a distanza, complice anche il rigore parato da Izzo a Dragovic, fino al suono della sirena conclusiva che sancisce il 12-9.