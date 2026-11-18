Pallanuoto
Pallanuoto femminile, vincono tutte le inseguitrici dell’Orizzonte nei posticipi di Serie A1
I posticipi della settima giornata del girone d’andata della Serie A1 2026-2027 di pallanuoto femminile sorridono tutti alle inseguitrici de L’Ekipe Orizzonte, che guida la classifica a punteggio pieno: tornano a -3 Trieste e Rapallo, mentre si riporta a -6 la SIS Roma.
Nessuna sorpresa nei tre match odierni: il Rapallo, che sulla carta aveva l’impegno più complicato, dovendo far visita alla sorpresa di questo avvio di stagione, il Sori Pool Beach, vince per 8-18 e sale a quota 18, mentre le padrone di casa restano quinte a quota 11.
Ben più larghe le vittorie di Trieste, con le giuliane che passano con un nettissimo 8-27 in casa della Lazio Nuoto, restando in coabitazione col Rapallo e lasciando le capitoline sul fondo della classifica a quota 2, e della SIS Roma, che liquida Civitavecchia per 21-3 ed allunga al quarto posto su Sori, lasciando le ospiti a quota 3.
SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2026-2027
Risultati 7ª giornata
Sabato 14 novembre
CS Plebiscito Padova-AGN Energia Bogliasco 1951 13-11
Domenica 15 novembre
Vela Nuoto Ancona-L’Ekipe Orizzonte 10-25
Mercoledì 18 novembre
Sori Pool Beach-Rapallo Pallanuoto 8-18
SIS Roma-Nautilus Civitavecchia 21-3
SS Lazio Nuoto-Pallanuoto Trieste 8-27
Classifica
L’EKIPE ORIZZONTE 21
RAPALLO PALLANUOTO 18
PALLANUOTO TRIESTE 18
SIS ROMA 15
SORI POOL BEACH 11
CS PLEBISCITO PD 10
AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 4
VELA NUOTO ANCONA 3
NAUTILUS CIVITAVECCHIA 3
SS LAZIO NUOTO 2