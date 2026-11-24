Un obiettivo concreto, anche se la strada per raggiungerlo non sarà delle più agiate. Proprio così: Daniel Grassl sogna di disputare per la quarta volta in carriera – nonché per la terza volta consecutiva – una Finale del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura. L’azzurro ci proverà questo fine settima a a Tokyo, sede dell‘NHK Trophy, ultima tappa di qualificazione della rassegna itinerante.

L’atleta allenato da Edoardo De Bernardis è reduce dalla magica prestazione offerta a Skate America, dove ha centrato il posto d’onore cedendo il passo al solo Ilia Malinin confermando di stare attraversando un pregevole periodo di forma. Tra i due segmenti l’altoatesino ha infatti lasciato poco sul piatto, in particolare nel programma libero, sicuramente uno dei migliori mai pattinati nel corso degli ultimi anni.

E’ invece mancato qualcosa nel corto, viziato da due problemi di rotazione negli elementi di maggior valore, ovvero nella combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop, contrassegnata da una chiamata sul quarto e di sottoruotato, quest’ultima arrivata anche nel successivo quaruplo loop. Quanto successo ha inchiodato lo score di Daniel al di sotto degli 80 punti, punteggio poi migliorato nel libero appunto grazie all’ottima performance.

Inutile dire che, se vorrà davvero volare a Chongqing, sede delle Finali, Grassl dovrà riuscire a confezionare due prove scevre da sbavature di rilievo. Avvicinare i 100 punti nello short e confermare quanto fatto ad Everett potrebbe portare il nativo di Merano a mettere non poca pressione su una concorrenza agguerrita, con tanti protagonisti motivati a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Il nostro portacolori sul ghiaccio nipponico ritroverà infatti il detentore del titolo iridato Malinin, oltre che la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Shun Sato (quarto alla Cup Of China) e con un altro pattinatore di casa in grande ascesa, Rio Nakata (secondo a Skate Canada), già Campione Mondiale Junior. Da non sottovalutare inoltre i due russi neutrali Petr Gumennik e soprattutto Vladislav Dikidzhi (secondo in Cina), oltre che il francese Kevin Aymoz (primo a Skate Canada), capace di regalare emozioni fortissime ma anche tanti momenti di black out. Insomma, sarà dura. Ma l’esperienza potrebbe recitare un gioco fondamentale.