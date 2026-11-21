Mihhail Selevko ha vinto il Finlandia Trophy, tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico andata in scena sul ghiaccio di Helsinki. Il talentuoso estone svettava in testa alla classifica dopo lo short program di ieri e oggi ha legittimato il successo grazie a un’ottima prova di free skating, dove è stato valutato con il punteggio complessivo di 169.98 (84.93 per la parte tecnica e 85.05 per i components).

Splendido regalo di compleanno per le 24 candeline spente ieri, l’allievo di Svetlana Varnavskaja e Rafael Arutiunian ha conquistato il primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, dop la terza piazza conseguita nel recente Skate Canada. Il nativo di Tallinn si è imposto con il punteggio complessivo di 254.99, infliggendo ben quattordici lunghezze di distacco allo svedese Andreas Nordeback (secondo con 240.94), capace di scalare un gradino dopo la prova di ieri.

Il francese Adam Siao Him Fa ha recuperato dall’errore di ieri, ha ottenuto il secondo riscontro nel free skating (158.91), ma il vincitore del GP de France si è dovuto accontentare della quarta piazza finale (230.54), alle spalle del giapponese Kazuki Tomono (237.75). Il cinese Yudong Chen, eccellente secondo dopo lo short program, ha commesso diversi errori ed è sprofondato in dodicesima posizione (201.04). Il georgiano Nika Egadze, Campione d’Europa in carica, ha terminato in quarta piazza (229.00), appena davanti all’estone Arlet Levandi (228.37).