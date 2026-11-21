Comincia con un colpo di scena la seconda giornata valida per il Finlandia Trophy 2026, quinto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 i pattinaggio artistico in fase di svolgimento questo fine settimana presso l’Ice Hall Arena di Helsinki. A vincere infatti non senza sorprese sono stati i tedeschi Annika Hocke-Robert Kunkel che, nel programma lungo, hanno battuto i favoriti canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud. Entrambi i binomi in virtù del risultato si sono assicurati il passaggio alle Finals.

Si tratta della seconda affermazione nella rassegna itinerante per i teutonici, risultati complessivamente più puliti nel secondo segmento di gara, dove è mancato qualcosa solo nella sequenza di sali, eseguita con qualche difficoltà. Buono il resto degli elementi, vedi ad esempio i due lanciati lutz e rittberger, e i due sollevamenti a chiamata (reverse lasso e del gruppo 3, entrambi di livello 4).

Reggendo il confronto con le components, gli atleti si sono quindi spinti fino a 123.77 (60.46, 63.31) per 196.40 staccando in questo modo di poco più di un punto i nordamericani, rallentati da tre sbavature di rilievo in entrambi i salti in parallelo e in un atterraggio alquanto falloso nel triplo flip lanciato, tanto da doversi accontentare di 120.89 (55.77, 65.12) per 195.28.

Nota di merito poi per gli statunitensi Audrey Shin-Spencer Akira Howe, quarti nel corto e terzi nella classifica finale grazie ad un miglior libero valutato 125.92 (62.03, 63.89) per 193.18. Settima piazza, quindi recupero di una posizione, infine per i nostri Irma Caldara-Riccardo Maglio, settimi con 90.77 (44.31, 48.46) per 145.04.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO