IL Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico volge al termine, ovviamente per quanto riguarda la fase di qualificazione. Questo fine settimana andrà infatti in scena l’NHK Trophy 2026, sesta nonché ultima tappa della rassegna itinerante pianificata nella capitale Tokyo. Per l’occasione assisteremo al ritorno di diversi protagonisti, compreso un Daniel Grassl ancora in piena lotta per le Finals.

L’azzurro sarà della partita nella specialità più interessante del lotto, quella individuale maschile. Reduce dallo spettacolare secondo posto raccolto a Skate America, l’allievo di Edoardo De Bernardis è chiamato ad un’altra prestazione positiva. L’obiettivo è quello di staccare il biglietto per Chongqing, sede delle Finali, con la consapevolezza di doversi destreggiare con un parterre particolarmente competitivo.

Daniel condividerà infatti il ghiaccio con il Campione Mondiale in carica Ilia Malinin, trionfatore anche a Skate America, oltre che con la medaglia di bronzo a Milano Cortina 2026 Shun Sato, con l’astro nascente Rio Nakata, con i russi Vladislav Dikidzhi e Petr Gumennik oltre che con il sempre abbastanza imprevedibile Kevin Aymoz.

In campo femminile la grande protagonista salvo sorprese sarà Mone Chiba, intenzionata a completare lo sweep giapponese nella specialità ci sarà curiosità per valutare l’impatto della debuttante russa Alina Gorbacheva, oltre che lo stato di forma di Adeliia Petrosian. Attenzione inoltre anche alla sudcoreana Jia Shin. Meno spettacolare almeno sulla carta la gara delle coppie, dove i favori del pronostico pendono tutti dalla parte dei medagliati olimpici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin. Discorso speculare nella danza, dove sono lanciati verso il primo posto gli statunitensi Emilea Zingas-Vadym Kolesnik, alle prese con due segmenti in cui sarà da capire il livello di Olivia Smart-Tim Dieck, motivati a salire di colpi dopo le prime uscite stagionali.

L’NHK Trophy 2026 sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione) ed in streaming su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+), oltre che sui canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2. Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.

PROGRAMMA NHK TROPHY 2026

Venerdì 27 novembre

4:35-5:54 Rhythm dance danza sul ghiaccio

6:35-7:41 Short program coppie d’artistico

8:15-9:45 Free program individuale femminile

11:00-12:30 Short program individuale maschile (in gara Daniel Grassl)

Sabato 28 novembre

4:00-5:33 Free dance danza sul ghiaccio

6:00-7:41 Free program coppie d’artistico

8:30-10:20 Free program individuale femminile

11:30-13:20 Free program individuale maschile (in gara Daniel Grassl)

NHK TROPHY 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: possibili collegamenti su Rai Sport

Diretta streaming: integrale Discovery Plus, HBO Max. Possibili collegamenti su RaiPlay e sui canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili anche su DAZN.