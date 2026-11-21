Tutto facile per Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron. Ma non poteva essere altrimenti. I Campioni Olimpici hanno vinto nettamente la prova della danza al Finlandia Trophy 2026, staccando così aritmeticamente e a punteggio pieno il biglietto per le Finals del Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura che, quest’anno, si svolgerà in Cina.

I francesi hanno letteralmente incantato il pubblico presente all’Ice Hall di Helsinki, disegnando fittissime trame coreografiche sul ghiaccio, incastonate in tanti, tantissimi, elementi di qualità, la maggior parte di questi assegnati con il massimo del livello. Tra i piatti forti della casa spiccano ovviamente tutti gli elementi coreografici, i sollevamenti (livello 4) e la serie di passi (livello 3).

In virtù di quanto fatto i fuoriclasse transalpini hanno ottenuto un punteggio complessivo di 127.13 (69.71, 57.42) per 212.91, rifilando uno scarto ampissimo dai primi inseguitori ovvero i padroni di casa Juulia Turkkila-Matthias Versluis, abili a conservare la seconda piazza già ottenuta in occasione della rhythm dance totalizzando 113.30 (60.44 52.86) per 190.88 e precedendo a sorpresa un binomio in grande crescita ovvero Oona e Gage Brown, quarti nel corto e terzi nella classifica finale con 111.75 (60.75 51.00) per 187.97

Ricordiamo che in questa gara non era presente nessun rappresentante della Nazionale italiana. Il prossimo atto del Grand Prix sarà l’NHK Trophy 2026, in programma dal 27 al 29 novembre a Tokyo, precisamente presso la Keio Arena di Tokyo, per l’ultimo evento della fase di qualificazione, dove sarà della partita Daniel Grassl, in piena corsa per le Finals.