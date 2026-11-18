Monica Bergamelli si racconta a Ginnasticomania! Chiara Sani entra nella nuova casa delle Fate per un’intervista esclusiva all’ex ginnasta azzurra, oggi allenatrice.

Tre Olimpiadi, lo storico oro europeo a squadre di Volos 2006 e dieci scudetti: una carriera che Monica ha trasformato in esperienza da trasmettere alle nuove generazioni della ginnastica artistica italiana.

Ma come cambia lo sguardo quando si passa dall’attrezzo al bordo pedana? Che emozione si prova nel vedere le proprie ragazze raggiungere grandi risultati? E quanto lavoro si nasconde dietro un esercizio che sembra semplice?

🎙️ Con Chiara Sani e Monica Bergamelli parliamo di preparazione, cura dei dettagli e rapporto tra atleta e allenatrice. Un viaggio dietro le quinte della ginnastica artistica, tra i ricordi di una protagonista e le responsabilità di chi accompagna le Fate azzurre ogni giorno.

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