Massimo Pegoretti è stato l’ospite dell’ultima puntata di Run2u, in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’allenatore di Yeman Crippa ha analizzato l’ottimo risultato del suo assistito nella maratone di New York, chiude sul secondo gradino del podio con un tempo di 2 ore, 6 minuti e 14 secondi.

Il tecnico non nasconde la soddisfazione per quanto fatto dal fuoriclasse di origine etiope: “Sicuramente è stata una gara molto emozionante, dopotutto New York è ‘la maratona’ e i suoi 42,195 chilometri non sono mai banali. Yeman era in ottime condizioni e lo si sapeva anche se fino all’ultimo l’ansia c’è sempre. All’arrivo la gioia è stata immensa per la sublimazione di mesi e anni di lavoro di squadra. Se fosse arrivato agli ultimi 80 metri con il vincitore avrebbe potuto centrare il successo in volata, ma Holmgren ha fatto un finale clamoroso cambiando marcia nei chilometri finali, i più complicati. Ad ogni modo siamo bravissimi a cancellare i risultati ed a pensare già alle prossime gare”.

E pensare che gli inizi di Crippa non erano improntati all’atletica sin da subito: “Yeman era super-appassionato di calcio e giocava ore e ore all’oratorio. Anzi, correre per lui era quasi una sofferenza e non si era appassionato. I primi tempi quando prendeva il pullman per venire ad allenarsi a Trento non era troppo contento, per cui abbiamo deciso di iniziare sempre con il calcio-tennis per farlo sentire un po’ più a suo agio. Poi alle gare faceva sempre e comunque la differenza”.

Il momento più complicato della sua carriera, a livello di maratona, è stato senza dubbio il 2025, un’annata con tanti dubbi: “L’approccio alla maratona di Yeman è iniziato a Milano dove, anche se non aveva smaltito i gel, era stato in grado di chiudere la gara senza problemi. Dopodiché siamo andati a Siviglia dove ha corso in 2:o6 finendo molto bene e da quel momento pensavamo di poter fare qualcosa di meglio. In realtà nella vita degli atleti avviene anche che a livello mentale succeda qualcosa che non fa andare tutto dritto. Penso che lui abbia passato un periodo non positivo. Non era in grado di gareggiare ad altissimi livelli. Diciamo che in quell’anno non era tutto perfetto ma la sua capacità è stata capire questa cosa e reagire subito. Non era scontato”.

Come ha fatto a reagire il primatista nazionale dei 3000, 5000 e 10000 metri piani, nonché della mezza maratona? “Sono state sufficienti poche parole delle persone giuste, lui ha resettato tutto e ha reagito. A Valencia nonostante un po’ di crisi ha faticato, poi ha corso a Londra, quindi a Tokyo ha gareggiato con una umidità pazzesca di oltre il 90%. Il consumo di energia è stato immenso con i battiti che per il caldo torrido aumentavano molto”.

Secondo il suo allenatore i margini di miglioramento sono ancora importanti. Il muro del 2:04 non è un sogno, anzi: “Per me ha tutto per farlo. A Parigi ha fatto 2:05, a New York 2:06. Quest’anno doveva servire a rafforzarlo a livello mentale per fargli capire che può competere con tutti. Secondo me può anche arrivare al 2:03″.

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