Com’è giocare una finale olimpica giovanile con la maglia azzurra? Micol Lafuenti e Margherita Coretti, medaglia d’argento nel beach volley alle Olimpiadi giovanili di Dakar 2026, si raccontano a Beach Zone.

Intervistate da Enrico Spada, le due azzurre ripercorrono la loro avventura in Senegal: il cammino verso la finale, l’intesa sulla sabbia e le emozioni di un podio conquistato insieme. L’argento è anche l’occasione per guardare avanti: che cosa lascia un’esperienza così e quali sfide aspettano la coppia?

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