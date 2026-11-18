Il campo veloce delle ATP Finals di Torino continua a esaltare i big. Sascha Zverev conferma al servizio quanto di notevole mostrato ieri da Daniil Medvedev. Contro Ben Shelton il n. 1 del mondo ha collezionato 23 punti consecutivi nel secondo set!
Un calo fisico di Rafael Jódar apre la strada alla rimonta di Arthur Fils. Domani sera riflettori su Flavio Cobolli, chiamato a sfidare Frances Tiafoe in una partita fondamentale per restare in corsa alle ATP Finals.
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