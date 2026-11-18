Iscrizioni aperte agli Open Masters Games Como Lake 2027! Dal 17 al 26 settembre 2027, Como, Lecco e Varese ospiteranno dieci giorni di gare con 103 eventi sportivi, 29 discipline e 43 sedi di gara. Sono attesi 12.000 atleti da oltre 100 Paesi.

Alla presentazione di Palazzo Lombardia, Michele Cassano intervista Federica Picchi, sottosegretaria alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani. Al centro dell’intervista, il ruolo della Regione, il lavoro condiviso tra i tre territori e l’opportunità di portare sulle sponde dei laghi lombardi migliaia di sportivi da tutto il mondo.

Dalla scherma a Villa Erba all’atletica e al triathlon nel Lecchese, fino alle gare di canoa e canottaggio sul lago di Varese, il programma offre agli atleti master la possibilità di mettersi alla prova in discipline diverse. Sul sito ufficiale si possono consultare il calendario, i requisiti di partecipazione e accedere alla piattaforma di iscrizione.

🎙️ Guarda l’intervista su OA Sport TV. In quale disciplina ti piacerebbe gareggiare? Scrivilo nei commenti!

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