Il Mondiale di Formula 1 arriva a Las Vegas con una situazione decisamente più chiara sul fronte del mercato piloti. Le lineup per il 2027 sono ormai quasi tutte definite e anche Liam Lawson ha ricevuto la conferma della propria squadra, mettendo fine alle indiscrezioni sul suo futuro. Dopo settimane di voci e incertezze, i piloti possono finalmente concentrarsi sulla pista?

Il Gran Premio di Las Vegas promette spettacolo, con i protagonisti della Formula 1 pronti a tornare al centro della scena. Ma quanto cambierà il clima nel paddock dopo le ultime conferme?