E se la tecnologia potesse fare la differenza non solo nel business, ma nella salute e nella prevenzione di ogni giorno? 🏃‍♂️🩺

A Monitor abbiamo ospitato Fabio Porcellini, Founder e CEO di Natlive e mente dietro Sport Medicine Hub. Con lui abbiamo esplorato un viaggio affascinante: dalla nascita di una tech company in Romagna fino al recente e strategico accordo con Luca Tagliavia e Cutagain.

Ma soprattutto, abbiamo capito come la tecnologia proprietaria italiana possa trasformarsi in un’infrastruttura digitale nazionale capace di unire università, ospedali e federazioni sportive, mettendo i dati, l’intelligenza artificiale e la prevenzione al servizio degli atleti professionisti e di chi fa sport per passione.Un’intervista che guarda al futuro industriale del nostro Paese e al valore sociale dell’innovazione.

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In questa puntata di Monitor, ospitiamo Fabio Porcellini, Founder e CEO di Natlive S.r.l. Società Benefit e ideatore di Sport Medicine Hub.

Un’intervista approfondita per scoprire il percorso imprenditoriale di Natlive, dalle tecnologie OTT proprietarie alle grandi sfide industriali, passando per il recente accordo strategico con Luca Tagliavia e Cutagain. Parleremo di come Sport Medicine Hub stia nascendo per diventare una vera e propria infrastruttura digitale nazionale per la medicina dello sport, integrando intelligenza artificiale, dati clinici, prevenzione e inclusione sociale (Active longevity e sport paralimpico).

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