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Carlotta Zanardi è la protagonista di una nuova puntata di Basket Base!
La giocatrice del Famila Wüber Schio racconta il momento della Nazionale italiana, reduce da un importante tris di vittorie nelle qualificazioni europee, e il percorso di una squadra che continua a guardare con ambizione ai prossimi appuntamenti.
Spazio anche al Famila Schio, sempre protagonista sul palcoscenico dell’Eurolega, e alla crescita personale di Carlotta Zanardi, sempre più coinvolta e con responsabilità crescenti sia in azzurro che con il club.
🎙️ Un’intervista per conoscere meglio il presente e il futuro di una delle giovani protagoniste del basket italiano.
📺 Basket Base è il format di OA Sport dedicato ai protagonisti, alle storie e ai temi del mondo della pallacanestro.
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