Dai titoli italiani giovanili al confronto con le migliori atlete del mondo: il percorso di Stella Giacani è una storia di crescita, ambizione e nuove sfide nell’arrampicata sportiva.

Classe 2007, nata ad Ancona, Stella si è messa in evidenza nel Boulder conquistando titoli italiani U18 e U19, successi in Coppa Italia e medaglie nelle competizioni internazionali. Nel 2025 ha iniziato a confrontarsi con continuità con il circuito di Coppa del Mondo, raggiungendo le semifinali, mentre nel 2026 è entrata nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Nello stesso anno ha conquistato il bronzo agli Europei U21 di Boulder a Sukoró e ha chiuso la stagione mondiale al 26° posto del ranking assoluto.

In questa puntata di FOCUS – ARRAMPICATA, Stella racconta il passaggio dalle categorie giovanili alle competizioni senior, le differenze tra Boulder e Lead, la lettura dei blocchi, la gestione degli errori e la sfida di trasformare il potenziale in risultati sempre più importanti.

Quali sono i margini di crescita di una giovane atleta che si sta affacciando all’élite internazionale? E quanto è vicino il sogno olimpico?

🎙️ Un’intervista per conoscere non soltanto i risultati, ma anche il metodo, la mentalità e le ambizioni di una protagonista emergente dell’arrampicata italiana.

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conduce Alice Liverani