Dopo la tripletta nei 50, 100 e 200 dorso agli Assoluti in vasca corta di Riccione, Lorenzo Mora passa da SWIMZONE per raccontare il suo momento e le ambizioni in vista dei Mondiali di Pechino.

Con il dorsista azzurro ripercorriamo i risultati di Riccione, soffermandoci sulla maturità agonistica raggiunta e sulla capacità di affrontare più gare consecutive senza lasciarsi condizionare dai singoli risultati. Spazio anche al cambiamento del suo metodo di allenamento: meno chilometri, più qualità e un lavoro sempre più vicino alle dinamiche della gara.

Una conversazione che va oltre la vasca, tra l’esperienza di dodici anni di Assoluti, il rapporto con i giovani nuotatori e le riflessioni sull’evoluzione del nuoto moderno. Infine, uno sguardo ai Mondiali di Pechino, al record italiano dei 50 dorso e al futuro, tra l’ipotesi degli Europei in corta in Italia e le prossime sfide.

Conducono: Alessia Polieri, Sofia Altavilla e Enrico Spada

📌 Nel video potrai scoprire:

– La tripletta nei 50, 100 e 200 dorso agli Assoluti di Riccione

– Il nuovo approccio all’allenamento: meno volume e più intensità

– La maturità agonistica e il confronto con le nuove generazioni

– Gli obiettivi per i Mondiali di Pechino e il sogno del record italiano nei 50 dorso

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